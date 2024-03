Covid: Bonetti, ha ragione Franceschini, Azione diserterà Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione Dario Franceschini, la Commissione Covid andrebbe disertata ed è ciò che Azione farà", scrive su X Elena Bonetti, deputata di Azione e presidente di Per. "Non siederemo in una Commissione istituita con un testo di legge che non a caso le impedisce di appurare le responsabilità anche di Regioni, Comuni e ospedali durante la pandemia, ma in compenso si arrogherà le competenze per valutare la bontà del metodo con cui la scienza ha validato i vaccini a livello europeo. Non ci faremo trascinare - conclude - nel tribunale politico di un governo sui governi precedenti: un gioco rischioso in sprezzo di una democrazia che dovremmo custodire e invece si vuole utilizzare come un manganello contro gli avversari politici". (Rin)