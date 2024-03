Europee: Zanella-Guarda, lottiamo per difendere Green deal, con Avs sarà possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande felicità ed emozione, dichiaro l'avvio ufficiale della campagna elettorale di Avs per le elezioni europee qui a Venezia. Un clima di speranza pervade l'aria, segnando non solo l'inizio di un percorso politico, ma un momento di profonda riflessione sul contenuto e sulle tappe che ci attendono in vista delle elezioni europee". Lo ha detto la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella, nel corso dell'evento a Venezia di apertura della campagna elettorale per le elezioni europee. "La nostra missione è chiara: vogliamo condurre una campagna territoriale mirata per portare Avs al Parlamento europeo, replicando il successo ottenuto a livello nazionale. La scelta del Nord-Est come punto focale della nostra azione è stata strategica, poiché le nostre liste hanno dimostrato di eleggere donne in posizioni di leadership, un segno importante specialmente in questo mese dedicato alla donna", ha aggiunto. (segue) (Rin)