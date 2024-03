Europee: Zanella-Guarda, lottiamo per difendere Green deal, con Avs sarà possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fa eco Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa verde in Veneto: "I nostri territori hanno bisogno di Europa, tanto quanto l'Europa ha bisogno della nostra azione. Dobbiamo dare risposte per portare avanti dei grandi progetti come Farm to Fork, Fit for 55, la legge sul ripristino della natura. Per fare questo bisogna lottare, dobbiamo lottare globalmente agendo localmente e lo dobbiamo fare con una buona politica, continuando nel percorso che abbiamo costruito in questi anni. Tutto questo è il Green deal". (Rin)