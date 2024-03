Ue: Costa, serve dare soluzioni concrete a problemi reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "siamo qui per dare soluzioni concrete a problemi reali”. Lo ha detto il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, intervenuto al congresso del Pse, in corso a Roma. “Dobbiamo dare potere alle persone e far crescere la competitività delle nostre aziende; dobbiamo investire nelle competenze, nella formazione, nella ricerca e nell’innovazione - ha spiegato -. Ci serve una vera politica industria europea e un fondo permanente di investimento comune per supportare un'economia innovativa che crei lavoro nuovo e migliore. Dobbiamo trasformare le minacce in opportunità - ha concluso Costa -. I nostri investimenti in energia verde, mobilità a emissioni zero, digitale e difesa devono rafforzare la competitività della nostra economia e la resilienza della nostra società”. (Res)