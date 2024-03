Ciad: leader di transizione Mahamat Deby conferma la sua candidatura alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Dillo è stata confermata dal procuratore generale presso l'Alta Corte di N'Djamena, Oumar Kedellaye, secondo il quale gli scontri avvenuti presso la sede del partito hanno provocato “decine di feriti e di morti” e l'arresto di altre 26 persone. Secondo il governo, ci sono stati in tutto sette morti, di cui quattro tra le forze di sicurezza e tre "fra gli aggressori". Il ministero della Pubblica sicurezza ha fatto sapere che l'operazione si è ormai conclusa e ha confermato per ora l'arresto di un numero non precisato di esponenti dell'opposizione, parlando di un militare lievemente ferito. Nella serata di mercoledì, infine, si è diffusa la notizia dell'arresto del generale Saleh Deby Itno, zio dell'attuale presidente di transizione, Mahamat Deby, e ritenuto - insieme a Dillo - una delle menti dei disordini. (segue) (Res)