Gaza: ministro Esteri Sejourné, operazione su Rafah sarebbe disastro umanitario

- La situazione umanitaria a Gaza “è catastrofica” e "ci sono situazioni indifendibili e ingiustificabili di cui gli israeliani sono responsabili, Israele deve ascoltarci”. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourné, in un’intervista rilasciata a "Le Monde”. Gli sforzi della Francia "per aumentare il numero dei valichi di frontiera e dei camion umanitari non sono stati soddisfatti" e “le responsabilità nel bloccare gli aiuti sono chiaramente israeliane”, ha spiegato Sejourné. "Oggi ci troviamo in un vicolo cieco su Rafah, e un'operazione militare come la concepiscono gli israeliani sarebbe un nuovo disastro umanitario; stiamo facendo di tutto per evitarlo", ha sottolineato. Infine per quanto riguarda "la parola genocidio non voglio che venga usata politicamente, in particolare dalle opposizioni, perché è una questione di intenzionalità" e "spetta alla giustizia internazionale decidere”, ha concluso Sejourné. (Frp)