Regionali: Bonelli (Avs), uniti si vince, dopo la Sardegna ora l'Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le recenti elezioni in Sardegna hanno dimostrato che l'unità porta alla vittoria. Dobbiamo lavorare insieme per costruire un programma che integri giustizia climatica e sociale. Lo stesso obiettivo possiamo raggiungerlo nei prossimi giorni in Abruzzo. Uniti si vince". Lo ha detto il co-portavoce di Europa cerde e deputato Avs Angelo Bonelli, oggi a Mestre, a margine dell'iniziativa di apertura della campagna per le europee, 'Il coraggio di osare". Il governo "non può ignorare i dati economici preoccupanti pubblicati dall'Istat. L'aumento della disoccupazione giovanile, soprattutto nel sud, è la diretta conseguenza delle politiche governative che non affrontano adeguatamente la sfida tecnologica legata all'innovazione della transizione verde. Questa transizione può generare numerosi posti di lavoro e dobbiamo essere pronti ad abbracciare questa opportunità", ha aggiunto.(Rin)