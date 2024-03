Regionali Abruzzo: Testa (Fd'I), grazie a Giunta Marsilio migliorata la sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi parla di macerie nella sanità abruzzese non conosce il grande lavoro portato avanti dalla giunta Marsilio in questi cinque anni o semplicemente è in malafede", dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. "Nel periodo di emergenza Covid la regione Abruzzo ha gestito con successo la pandemia, inaugurato in tempi record l'ospedale Covid di Pescara diventato punto di eccellenza regionale. Con il presidente Marsilio abbiamo dato alla luce una rete ospedaliera e una rete territoriale per taluni servizi proprio per evitare inutili doppioni, tenendo conto dei criteri di efficienza e di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza. In questi anni in tantissimi comuni abruzzesi si sono potuti fare screening gratuiti e tutto questo tenendo i conti in ordine e con una gestione ottimale del Pnrr ospedaliero. Chi critica senza conoscere la realtà sanitaria abruzzese - conclude - farebbe bene a tacere e pensare ai disastri lasciati in eredità agli italiani tra Reddito di cittadinanza e superbonus". (Rin)