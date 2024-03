Rieti: capoluogo Lazio ospiterà in 2027 mondiali Volo a vela, sindaco "grande opportunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rieti, capoluogo del Lazio, ospiterà i mondiali di Volo a vela per il 2027. Lo riferisce il sindaco Daniele Sinibaldi, a seguito della ufficializzazione arrivata stamattina. "È una straordinaria notizia per la nostra città - afferma il sindaco di Rieti -, per la quale abbiamo lavorato a lungo, con grande impegno e sinergia istituzionale tra Comune e Regione Lazio, e con il sostegno del ministro per lo Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò, dell'assessore regionale allo Sport Elena Palazzo e del presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma. Si tratta di una grande opportunità sportiva - prosegue Sinibaldi -, di visibilità, di promozione e anche economica per il territorio. Da domani saremo subito al lavoro, con tutti i partner, per mettere a terra investimenti significativi finalizzati ad una profonda riqualificazione dell'aeroporto Ciuffelli. Scriviamo un'altra bella pagina per Rieti". (Rer)