Rieti: Coppotelli (Cisl Lazio), ottima notizia mondiali Volo a vela

- La notizia "molto attesa sull'assegnazione dei Campionati mondiali di volo a vela 2027 a Rieti è una notizia che accogliamo con favore come Cisl di Roma Capitale e Rieti, soprattutto perché l'intera Provincia sarà sotto le luci della ribalta". Lo afferma in una nota il segretario della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. "Poiché crediamo che Rieti possa ritrovare un suo rilancio occupazionale anche nel turismo, ben vengano questi eventi", conclude (Com)