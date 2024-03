Usa-Italia: Foti (Fd'I), incontro Biden-Meloni conferma nuova credibilità Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova e accresciuta credibilità internazionale dell'Italia viene confermata dall'incontro tra presidente degli Usa Biden e il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Non solo approcci condivisi per affrontare le sfide globali, ma anche la conferma dei successi dell'interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti che l'anno scorso ha raggiunto il suo massimo storico, con un volume di 102 miliardi di dollari". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Anche oggi le arpie antinazionali che tifavano per gli insuccessi in abito internazionale dell'Italia governata dal centrodestra, rimangono a bocca asciutta di fronte all'accoglienza riservata al presidente Meloni alla Casa Bianca così come nelle cancellerie europee e dai leader di tutto il mondo", conclude.(Com)