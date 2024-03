Francia: furto del computer contenente dati sensibili su Olimpiadi, condannato a 7 mesi un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato condannato a 7 mesi di reclusione l’uomo sospettato di aver rubato la borsa di un ingegnere di Parigi, in un treno alla stazione ferroviaria Gare du Nord, contenente i piani di sicurezza dei Giochi olimpici del Comune di Parigi. L’indagato, un uomo marocchino, è già noto alle forze dell'ordine per altri furti di bagagli alla Gare du Nord. E' stato accusato di furto commesso in un veicolo adibito al trasporto pubblico e occultamento di beni proventi di furto. Nel frattempo, la borsa dell’ingegnere è stata ritrovata, ma senza il computer e le sue chiavette Usb. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". (Frp)