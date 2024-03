Roma: Regimenti (FI), Villa Borghese immersa nel degrado, intervenga Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I problemi di Villa Borghese - aggiunge Regimenti - sono da anni sempre gli stessi: abbiamo rinvenuto muretti crollati, una manutenzione sempre più carente del verde con alberi crollati e lasciati a terra, l'asfalto in alcuni punti é deteriorato e rialzato per le radici degli alberi, un pericolo per pedoni e ciclisti. I cittadini chiedono che nelle ore notturne siano potenziati i controlli e che si provveda alla chiusura notturna degli ingressi alla Villa. Non possiamo permettere che l'eccellenza storica, culturale ed ecologica di Villa Borghese sia a rischio per l'incuria del Campidoglio". (Rer)