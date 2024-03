Gaza: portavoce militare Egitto, continuiamo a paracadutare aiuti nel nord di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto continua a paracadutare tonnellate di aiuti umanitari urgenti in varie aree nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha affermato il portavoce militare dell'Egitto, Gharib Abdel Hafez, citato dall'emittente egiziana "Al Qahera news". Secondo quanto reso noto dallo stesso media, Il Cairo ha programmato un volo nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, con un carico di 6,7 tonnellate di forniture umanitarie da paracadutare. Negli ultimi cinque giorni Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania hanno inviato numerosi aerei carichi di aiuti, che sono poi stati paracadutati in diverse aeree della Striscia di Gaza per la popolazione palestinese. (Cae)