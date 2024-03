Lavoro: Cisl Lazio, accordo con Banca Fucino, bene per più sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Cisl del Lazio ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Banca del Fucino che prevede l'impegno della banca a subordinare la concessione dei fidi alla presentazione da parte delle imprese della documentazione che comprovi il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri, sia nei casi di appalto che di subappalto. Nel Protocollo d'intesa è scritto che le parti considerano "la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro elementi essenziali per assicurare il rispetto delle persone e del lavoro". In una nota Enrico Coppotelli e Claudio Stroppa, segretari rispettivamente della Cisl Roma e First Cisl Roma, spiegano: "La salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori escono rafforzate da intese come questa, che ci auguriamo costituiscano un esempio di best practice nel settore". (segue) (Rer)