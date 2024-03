Lavoro: Cisl Lazio, accordo con Banca Fucino, bene per più sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dimostrazione di come la sicurezza nei cantieri edili può passare anche da intese siglate con gli istituti bancari - aggiungono Coppotelli e Stroppa -. Il Protocollo dimostra che concetti come la responsabilità sociale d'impresa sono declinabili nel concreto. Come del resto la Cisl ha sempre sostenuto. Siamo in presenza di un'innovazione concettuale che apre una fase diversa guardando al futuro. Ci sono punti precisi che le imprese dovranno rispettare per ottenere il finanziamento dell'istituto di credito. Naturalmente il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro: l'impresa che richiede il prestito deve presentare alla banca documenti che attestino la composizione dell'organico, la regolarità delle denunce dei lavoratori effettuate a Inps, Inail e Casse edili". (segue) (Rer)