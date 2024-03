Lavoro: Cisl Lazio, accordo con Banca Fucino, bene per più sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma anche - proseguono i sindacalisti della Cisl del Lazio - corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro e i nominativi dei soggetti della propria impresa. Poi ci sono il documento valutazione rischi (Dvr), l'attestato di regolarità contributiva (Durc), la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi e l'attestazione sull'assolvimento dell'obbligo formativo. Particolare non secondario: i finanziamenti sono revocabili nel caso di attestazioni false. Ora avanti tutta con l'osservatorio sul Credito con la Regione Lazio, questa intesa dimostra come sia importante il credito privato nel Lazio e come sia fondamentale capirne e gestirne gli effetti". (segue) (Rer)