Schengen: Schmit, sostengo ingresso Romania e Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sempre stato un sostenitore della Romania e della Bulgaria ed è tempo che entrambe si uniscano allo spazio Schengen” ed “è il tempo che la Bulgaria sia accettata in Europa”. Lo ha detto il commissario Ue per il Lavoro, e candidato del Pse alla presidenza della Commissione europea, Nicolas Schmit, a margine del congresso del Pse in corso a Roma. "Ne abbiamo discusso con il primo ministro della Bulgaria, ed è tempo che il Paese sia accettato in Europa” e "penso che sia un membro molto importante e attivo dell’Unione”, allo stesso tempo "è un Paese molto importante per la sicurezza Ue" per questo "dobbiamo sostenerlo", ha concluso Schmit. (Res)