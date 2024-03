Spagna: caso Koldo, Podemos non esclude coinvolgimento di altri dirigenti socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos (Up) non esclude la possibilità che altri dirigenti del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) siano coinvolti nel caso "Koldo" e assicura di non avere alcuna "simpatia" per l'ex ministro dei Trasporti, José Luis Ábalos, finito al centro del caso. Lo ha detto il co-portavoce della formazione viola, Javier Sanchez Serna, chiedendo una commissione d'inchiesta in quanto le "mezze spiegazioni sono insufficienti". Il deputato di Up ha aggiunto che il "caso Koldo" è molto "serio" e devono essere indagate "fino in fondo" tutte le ramificazioni nell'amministrazione su presunte tangenti relative ai contratti di emergenza per l'acquisto di mascherine durante la pandemia del coronavirus. Dopo aver affermato che il Psoe deve trovare un modo per restituire "fino all'ultimo euro che è stato rubato" nel "caso Koldo", Sanchez Serna ha sottolineato che Up nella scorsa legislatura non aveva alcuna informazione su queste possibili irregolarità e che, se fosse stato così, "non c'è dubbio che l'avrei denunciato". (Spm)