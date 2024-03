Pomezia: Pd-M5s, chiesto consiglio straordinario su caos in giunta comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle del Comune di Pomezia fanno "un appello a tutti i cittadini e alle forze politiche e civiche stanche di assistere al vergognoso teatrino dell'amministrazione della sindaca Veronica Felici: è il momento di unirsi in un'iniziativa pubblica comune - affermano in una nota -che lanci un segnale alla città. Dopo la richiesta della Lega di un azzeramento della giunta, e visto lo stallo totale in cui vive da mesi l'amministrazione, è necessario unire le forze. I gruppi consiliari di opposizione hanno già chiesto la convocazione di un consiglio comunale per discutere dei problemi della città e per affrontare una volta per tutte la revoca della delibera di acquisto del rudere di via Castelli Romani. L'amministrazione Felici è un totale fallimento ed è ora che vada a casa". (Rer)