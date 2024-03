Germania: ministero Difesa indagherà su presunte intercettazioni ufficiali militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha annunciato un'indagine sulle presunte intercettazioni telefoniche di conversazioni riservate tra alti ufficiali dell'Aeronautica militare relative al conflitto in Ucraina. "Stiamo esaminando se le comunicazioni legate all'Aeronautica militare sono state intercettate, il controspionaggio militare ha adottato tutte le misure necessarie", ha detto un portavoce del ministero citato dalla stampa tedesca. Il caso è emerso, dopo che su alcuni profili social legati al Cremlino, è stata divulgata la registrazione di una conversazione telefonica attribuita ad alti ufficiali tedeschi. Nella registrazione si sente parlare dell'ipotesi dell'utilizzo da parte delle Forze armate ucraine dei Taurus, missili a lungo raggio di fabbricazione tedesca, del loro possibile impatto, in particolare se dovessero colpire obiettivi come il ponte di Crimea che collega la penisola di Kerch alla Russia continentale. Secondo alcuni esperti intervistati dal settimanale “Der Spiegel” la registrazione sarebbe autentica: la discussione tra gli ufficiali sarebbe durata circa mezz'ora e si è svolta a seguito di una videoconferenza sulla piattaforma pubblica WebEx e non sui canali della rete segreta interna all'esercito, un fatto che solleva degli interrogativi sugli standard di sicurezza interni della Bundeswehr, le Forze armate tedesche. (segue) (Geb)