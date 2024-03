Germania: ministero Difesa indagherà su presunte intercettazioni ufficiali militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se questa storia si rivelasse vera, sarebbe molto problematico", ha detto il presidente della commissione parlamentare tedesca che vigila sui servizi segreti, Konstantin von Notz, intervistato dai media del gruppo Rnd. "Dev'essere stabilito se si tratti di una questione eccezionale o di un problema di sicurezza strutturale" all'interno delle Forze armate tedesche, ha aggiunto von Notz. Un esperto di questioni di difesa del principale partito di opposizione, l'Unione cristiano-democratica, Roderich Kiesewetter, ha stimato che "la conversazione è stata deliberatamente diffusa dalla Russia in questo momento con un obiettivo ben preciso", quello di porre fine al dibattito in Germania relativo alla consegna dei missili Taurus a Kiev. "Altre conversazioni sono state sicuramente ascoltate e saranno trasmesse in seguito per servire gli interessi della Russia", ha detto Kiesewetter all'emittente televisiva “Zdf”. Nonostante le reiterate richieste rivolte dalle autorità di Kiev alla Germania sull'invio di questi armamenti, sinora da Berlino è giunto un secco rifiuto in quanto si rischierebbe un'escalation del conflitto. (Geb)