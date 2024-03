Iran: presidente Raisi ringrazia elettori che si sono recati alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha espresso gratitudine per i cittadini che nella giornata di ieri si sono recati alle urne per le elezioni per il rinnovo del Majlis-e Shora-ye Islami, l'Assemblea consultiva islamica che corrisponde al Parlamento, e dell’Assemblea degli esperti (Majlis-e Khebregan), che si occupa di nominare la guida suprema. Lo riporta l’agenzia di stampa “Irna”. Lo spoglio dei voti ha intanto preso il via, dopo che ieri il termine delle elezioni è stato prorogato per tre volte. In attesa dei dati ufficiali, secondo le informazioni preliminari rilanciate dai media iraniani i seggi hanno registrato un’affluenza tra il 40 e il 41 per cento, che corrisponderebbe a circa 25 milioni di persone, come precisato dall’agenzia di stampa “Fars”, affiliata ai Guardiani della rivoluzione islamica (Irgc). Si tratta di un dato superiore alle aspettative, ma leggermente più basso del precedente record negativo del 2022, quando si era recato alle urne il 42 per cento degli aventi diritto. Il Parlamento iraniano conta 290 seggi e resterà in carica per quattro anni, mentre l’Assemblea degli esperti, che conta 88 religiosi eletti a suffragio universale, ogni otto anni. (segue) (Irt)