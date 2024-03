Ue: Confagricoltura, su Pac direzione giusta, ora serve calendario stringente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opzioni presentate dalla Commissione europea vanno nella giusta direzione. Ora, però, va messo a punto un calendario preciso per le decisioni da assumere ai fini di una reale semplificazione degli oneri burocratici della Pac in linea con le richieste degli agricoltori. E' questo, in sintesi, l'esito del dibattito che si è svolto al Consiglio agricoltura della Ue il 26 febbraio, a Bruxelles. Nella stessa giornata, si è svolta nella capitale belga l'assemblea straordinaria di Confagricoltura che ha varato un pacchetto di proposte per semplificare la Pac e rilanciare la competitività del settore agricolo. Nella nota diffusa a conclusione della riunione ministeriale, è stato evidenziato che "il Consiglio ha insistito sulla necessità di una revisione degli atti fondamentali della Pac. La revisione dovrebbe essere avviata al più presto. A questo proposito, il Consiglio ha sottolineato la propria determinazione e volontà politica di assicurare una risposta efficace alle preoccupazioni espresse dagli agricoltori". Insomma, nonostante la prossima scadenza della legislatura europea, è ancora possibile raggiungere un accordo per modificare alcune disposizioni della Pac. (segue) (Com)