Ue: Confagricoltura, su Pac direzione giusta, ora serve calendario stringente (2)

- Confagricoltura rileva che le critiche espresse dai ministri hanno riguardato, in particolare, due obblighi da sempre contestati dall'Organizzazione: rotazione obbligatoria delle colture e destinazione ai fini non produttivi dei terreni. La parola passa ora alla Commissione Ue che ha il potere d'iniziativa legislativa. La presidenza belga ha dichiarato che riferirà alla prossima riunione dei capi di Stato e di governo, in programma il 21 e 22 marzo, sull'esito della discussione ministeriale. L'auspicio è che dai leader dei 27 Stati membri parta l'invito all'esecutivo di procedere celermente nella direzione indicata dai ministri dell'Agricoltura. Durante la riunione del Consiglio agricoltura, è stata anche esaminata l'evoluzione delle importazioni agroalimentari dall'Ucraina. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento per prorogare fino a giugno 2025 la sospensione dei dazi doganali, con l'introduzione di "freni di emergenza" in caso di superamento di livelli prefissati per alcuni prodotti sensibili: pollame, uova e zucchero. Secondo Confagricoltura, la proposta della Commissione è insufficiente perché dovrebbe essere fatto il punto sulle conseguenze che l'aumento delle importazioni dall'Ucraina ha avuto in termini di contrazione dei prezzi per cereali e semi oleosi nella Ue. Stando ai dati della Commissione, gli arrivi di grano ucraino sono aumentati del 40 per cento da gennaio a ottobre dello scorso anno rispetto allo stesso periodo del 2022. (segue) (Com)