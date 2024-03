Ue: Confagricoltura, su Pac direzione giusta, ora serve calendario stringente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, la commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha chiesto di includere cereali, semi oleosi e miele nella lista dei prodotti sensibili. E che il "freno di emergenza", in pratica il rispristino dei dazi, venga attivato in caso di superamento della media delle importazioni dall'Ucraina nel biennio 2021-2022. Confagricoltura ha invitato gli europarlamentari italiani a far blocco sulla posizione della commissione Agricoltura. Il sostegno all'Ucraina è fuori discussione. Oltre alla sospensione dei dazi, l'Unione ha attivato i "corridoi di solidarietà" per sostenere le esportazioni agroalimentari di Kiev ed altre iniziative possono essere studiate. Ad esempio, l'acquisto di prodotti ucraini da parte della Ue per il successivo invio ai paesi meno avanzati dipendenti dalle importazioni per la copertura del fabbisogno alimentare interno. L'equilibrio sui mercati europei va, però, ristabilito. (Com)