Maltempo: Coldiretti, serve Piano invasi nazionale (2)

- Manca un grande Piano invasi. Coldiretti fin dal 2015 ha studiato una strategia con progetti cantierabili e operativi per realizzare invasi su tutto il territorio nazionale che mettano in sicurezza i nostri territori, con l'acqua che diventa una fonte di accumulo di energia tra le più sostenibili in assoluto. Con l'avvio del grande piano nazionale per la realizzazione da nord a sud del Paese di invasi "si difende concretamente la sovranità alimentare ed energetica dell'Italia e, nello stesso tempo, si garantisce l'acqua ad aziende agricole, imprese e cittadinanza", sottolinea aggiungendo che: "Per valorizzare la risorsa irrigua e il suo uso multiplo si punti a costruire e mettere in connessione tra loro una rete di invasi sostenibili, fatti senza uso di cemento, che assicurino acqua per i cittadini, per le coltivazioni e per la produzione di energia rinnovabile che renderà migliore l'ambiente e attiverà anche le risorse occupazionali per la manutenzione degli invasi. Inoltre - conclude - sarà fondamentale anche recuperare, tramite un'opera di manutenzione, gli invasi già presenti sul territorio. Un'azione sistematica dove il ritardo è evidente". (segue) (Com)