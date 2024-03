Maltempo: Coldiretti, serve Piano invasi nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità uccide le produzioni nazionali. La siccità, ormai diventata strutturale negli ultimi anni in Italia, ha infatti un impatto devastante sulle produzioni nazionali. Il risultato è che i danni nel 2023, tra coltivazioni e infrastrutture, hanno superato i 6 miliardi dell'anno precedente, complici anche gli altri effetti dei cambiamenti climatici, con un taglio del 10 per cento della produzione di grano, del 60 per cento per le ciliegie e del 63 per cento delle pere mentre il raccolto di miele è sceso del 70 per cento rispetto allo scorso anno, secondo l'analisi Coldiretti e si registrano un calo anche per il pomodoro e per la vendemmia (-12 per cento). (Com)