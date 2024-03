Roma: è ai domiciliari ma va a spasso con pistola scacciacani, arrestato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 24enne, originario di Frascati, colpito da un’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con quello della custodia cautelare in carcere, è stato arrestato dai carabinieri perché si era reso irreperibile da giorni. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura in atto avanzata dai carabinieri, per le ripetute violazioni che il 24enne ha compiuto. Il giovane più volte è venuto meno alle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari. Lo scorso pomeriggio, i carabinieri lo hanno riconosciuto mentre camminava su via Casilina, in zona Tor Vergata, e lo hanno fermato. Una volta perquisito lo hanno trovato in possesso di una pistola scacciacani e guanti in lattice. L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli. (Rer)