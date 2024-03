Gaza: Idf, colpite postazioni di Hamas in tutta la Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno reso noto di aver colpito diverse postazioni del movimento islamista palestinese Hamas in tutta la Striscia di Gaza. In particolare, nella notte, è stata attaccata un’area del nord dalla quale erano stati lanciati in precendeza dei razzi verso il sud dello Stato ebraico, che avevano fatto scattare le sirene antiaeree nel kibbutz di Zikim e nella zona industriale di Ashkelon. Tra gli obiettivi colpiti dalle Idf nel nord della Striscia di Gaza, vi sono lanciarazzi e infrastrutture militari. Nel sud, invece, le forze israeliane hanno riferito che nelle ultime 24 ore la settima Brigata corazzata ha ucciso “diversi membri di Hamas” e sequestrato armi, oltre ad aver diretto alcuni attacchi aerei che hanno eliminato “almeno otto” combattenti del movimento islamista. La Brigata Nahal ha invece ucciso circa 20 miliziani di Hamas nel centro di Gaza. In aggiunta, nel quartiere Rimal di Gaza City, secondo quanto reso noto dalle Idf, il 215esimo reggimento di artiglieria ha diretto un attacco aereo contro una cellula del movimento islamista composta da tre uomini, colpendo anche delle infrastrutture utilizzate per lanciare razzi. (Res)