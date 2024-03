© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il partito di Giorgia Meloni, in cinque anni di governo regionale, ha lasciato le macerie nella sanità abruzzese. Basterebbe stare fra le persone e fra i lavoratori della sanità per ascoltare e rendersene conto". Lo scrive sui social il presidente del Movimento cinque, Giuseppe Conte, in tour elettorale in Abruzzo. (Rin)