Superbonus: Foti (Fd'I), ogni giorno dati catastrofici

- "Non passa giorno senza che emergano i dati catastrofici legati al superbonus tanto caro al governo Pd, Cinque stelle e peduncoli vari del neo/ex 'campo largo'. Se l'estate scorsa si pensava che la voragine si aggirasse attorno ai 90-100 miliardi, negli ultimi giorni si è scoperto che il buco provocato è arrivato a 160 miliardi", dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Gli spot elettorali del superbonus e del Reddito di cittadinanza si sono rivelati politicamente controproducenti spedendo M5s e Pd al ruolo di opposizione parlamentare: a livello economico si stanno dimostrando un macigno con miliardi di euro sottratti a spese fondamentali per la comunità nazionale. L'affidabilità del governo Meloni - conclude - sta facendo fronte in maniera efficace ai disastri ereditati dai governi conquistando una credibilità internazionale, come dimostrano uno spread stabilmente a quota 150 e il successo dell'emissione del Btp Valore".(Com)