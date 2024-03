Tivoli: 31enne pregiudicato arrestato con 7,5 chili di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conseguente perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori riscontri alla stabile attività di spaccio esercitata dal 31enne con il rinvenimento complessivo, al termine delle attività di polizia giudiziaria, di oltre 7,5 chili droga, nascosta in vari ambienti della casa, oltre a materiale utile per il confezionamento (2 bilance di precisione, una macchina sottovuoto, pellicola, un coltello con tracce di sostanza stupefacente e altro). Tratto in arresto, su disposizione del Pubblico ministero di turno presso la procura di Tivoli, il 31enne è stato collocato agli arresti domiciliari. (Rer)