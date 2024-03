Ucraina: Zelensky, dobbiamo rafforzare difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I terroristi russi continuano a combattere contro i civili" per questo "l’Ucraina dovrebbe rafforzare la sua difesa aerea”, lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "La Russia continua a combattere contro i civili”, ha spiegato Zelensky sottolineando che nell’attacco notturno nella regione di Odessa “uno dei droni nemici ha colpito un edificio residenziale” e “18 appartamenti sono stati distrutti. Dobbiamo rafforzare lo scudo aereo ucraino per proteggere il nostro popolo dal terrorismo russo" e per questo servono "più sistemi di difesa aerea e più missili per la difesa aerea: questo è ciò che salva le vite", ha concluso Zelensky. (Kiu)