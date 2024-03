Decreto ex Ilva: Turco (M5s), in Commissione saltano tutela per portuali e indotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il testo del decreto Ilva che ci apprestiamo a votare martedì in Senato giunge a destinazione non poco problematico e lacunoso. Della mole di emendamenti presentati dal M5s, buona parte a mia prima firma, è stato accolto poco e niente, ovvero solo la possibilità di estendere anche alle micro imprese (dell'indotto) la possibilità di accedere al fondo di garanzia delle imprese di maggiore dimensione. Pertanto sussistono dubbi sulla possibilità dell'indotto di recuperare i crediti a seguito della scellerata decisione di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria presa dal governo Meloni", afferma in una nota Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle, nonché coordinatore del Comitato economia, lavoro e impresa. "Il grande nodo resta anche il futuro dei lavoratori portuali. È stato stralciato, infatti, l'emendamento sempre a mia prima firma che richiedeva di prorogare il funzionamento dell'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Ciò significa che dal 31 marzo oltre 300 lavoratori del porto si ritroveranno senza tutele salariali. Come sempre, il governo Meloni si dimostra nemico di Taranto, come dimostrato dalla recente cancellazione dell'investimento del gruppo Ferretti, e disattento alle più basilari tutele ed esigenze dei cittadini. Questo esecutivo - conclude - sta offrendo lo spettacolo indecoroso di una politica sempre più ostile e distante dal Paese reale". (Com)