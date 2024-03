Messico-Italia: inaugurata a Città del Messico la "Grande visione italiana. Collezione Farnesina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata al Museo di arte moderna di Città del Messico la mostra “La Grande Visione Italiana. Collezione Farnesina” organizzata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La rassegna di 71 lavori di grandi artisti curata da Achille Bonito Oliva, che rimarrà nella capitale messicana fino al 2 giugno, rappresenta un viaggio nella storia dell'arte dal XX secolo ai giorni nostri. La ministra della Cultura del Messico, Alejandra Frausto Guerrero, ha inaugurato l'evento parlando del grande "orgoglio" di ospitare la rassegna, nell'anno in cui i due Paesi celebrano i 150 anni di relazioni diplomatiche. "L'amicizia tra Italia e Messico, tra due superpotenze culturali, continuerà ad essere tessuta come un immenso telaio, come un bel tessuto italiano o messicano, e continuerà a proteggere queste relazioni", ha detto Frausto Guerrero. E l'arte, in quanto "ricerca della pace e dell'armonia, si può ottenere quando due nazioni si trattano con rispetto", ha proseguito la ministra ricordando che "la cultura è il riconoscimento pacifico dell'altro, nella sua differenza e in ciò che può arricchirci conoscendolo". (segue) (Mec)