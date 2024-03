Messico-Italia: inaugurata a Città del Messico la "Grande visione italiana. Collezione Farnesina" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucina Jiménez López, direttrice dell'Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ha da parte sua sottolineato che l'arte "è la migliore ambasciatrice e il miglior rappresentante della diplomazia culturale", come dimostra "l'esempio" nella esposizione "che celebra 150 anni di legami storici tra due nazioni che mettono l'arte e il patrimonio come pietre miliari del loro lavoro". Di un evento di "straordinaria importanza" ha parlato il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, ricordando che la mostra arriva nel Paese nordamericano dopo i passaggi a Singapore, Tokyo, Nuova Delhi, Seul e New York. "Un viaggio attraverso i continenti, che ha visto l'arte contemporanea italiana confrontarsi con differenti contesti e pubblici, misurandosi con diverse estetiche e sensibilità". (segue) (Mec)