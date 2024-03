Messico-Italia: inaugurata a Città del Messico la "Grande visione italiana. Collezione Farnesina" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rassegna dimostra che l'arte italiana non si ferma a Michelangelo, Raffaello e Caravaggio, ha detto il creatore della collezione, l'ambasciatore Umberto Vattani. Girando tra i musei più importanti del mondo, la collezione diventa veicolo per approfondire le relazioni tra Paesi e consolidare le amicizie. "Ancor più in Messico, un Paese in cui le arti visive, la letteratura, il teatro, la danza e il cinema giocano un ruolo di primo piano, che ha reso questo Paese un riferimento culturale a livello mondiale. La collezione che vedremo, in quanto vibrante rappresentazione del panorama artistico dal XX secolo a oggi, è diventata la più attraente ambasciatrice dell'arte italiana nel mondo". L’esposizione ospita lavori di grandi artisti: da Carla Accardi a Fortunato Depero, da Mimmo Jodice a Michelangelo Pistoletto. (Mec)