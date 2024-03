Rai: Usigrai-Cdr Gr, preoccupa accorpamento con Rai Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Usigrai e il Cdr del Giornale Radio "apprendono con estrema preoccupazione, da una comunicazione pubblicata su Raiplace, l'intenzione aziendale di accorpare Gr Parlamento a Rai Parlamento e la redazione sportiva a Rai Sport. Una scelta - sottolineano in una nota - che ci trova in totale disaccordo e che non tiene conto della storia di Radio 1 e delle sue specifiche professionalità. Esprimiamo fin da adesso l'intenzione di chiedere all'Azienda un incontro immediato e al direttore una presa di posizione. Qualsiasi altro passo sarà concordato con i colleghi durante la prossima assemblea già convocata per lunedì 4". (Com)