Migranti: Viminale, operazione alto impatto Polizia in zone di frontiera, 44 arresti

- Si è conclusa questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato per il contrasto all’immigrazione clandestina e alla criminalità in prossimità dei valichi di frontiera del Nord Italia. Lo rende noto su X il ministero dell'Interno per poi spiegare che l'operazione ha convolto "300 agenti delle Squadre mobili e della Polizia di frontiera che hanno operato controlli e perquisizioni lungo tutto il confine settentrionale, da Aosta a Trieste. 44 le persone arrestate e 151 quelle denunciate". (Rin)