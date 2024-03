Migranti: Kelany (Fd'I), grazie a Polizia per successo operazione alto impatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profonda soddisfazione per il successo dell'operazione ad alto impatto contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle zone di retro-valico. L'eccellente coordinamento del Servizio centrale pperativo (Sco), nelle province di Aosta, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine, ha portato all'arresto di 44 persone arrestate per spaccio di stupefacenti e per reati legati al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fd'I. "Sono state poi denunciate 151 persone per reati vari e 12.071 persone sono state identificate. Si aggiunge a tutto questo il sequestro di grossi quantitativi di hashish e cocaina. Un particolare ringraziamento va alla Polizia di Stato che ha concluso l'operazione, che dà un grande segnale di fermezza assoluta nel perseguimento senza sosta dell'immigrazione irregolare e di tutti i reati correlati", conclude.(Rin)