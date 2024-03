Ue: Lofven (Pse), combattiamo per solidarietà, uguaglianza e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi Europa “significa solidarietà, uguaglianza, sviluppo, democrazia e pace”. Lo ha detto il presidente del Partito socialista europeo, Stefan Lofven, intervenuto al congresso del Pse in corso a Roma. "Solidarietà ed uguaglianza sono sempre stati i valori fondanti per noi” così come “i diritti dei bambini e la parità di genere perchè crediamo nei valori di uguaglianza di tutti gli esseri umani”, ha spiegato. Per questo “voglio che alle prossime elezioni europee ogni donna e ragazza del nostro continente sappia, e senta, che il Pse è l’unico partito che può capire il significato dell’uguaglianza di genere muoversi nella direzione di una società egualitaria” così come voglio che sappiate che “vogliamo fare dell’Europa il primo continente che sradica la povertà infantile”, ha aggiunto. (Res)