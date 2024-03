Ue: Lofven (Pse), serve combattere terrorismo e lavorare per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione in Medio Oriente e in Ucraina “dobbiamo combattere il terrorismo” e “lavorare per raggiungere la pace”. Lo ha detto il presidente del Partito socialista europeo, Stefan Lofven, intervenuto al congresso del Pse in corso a Roma. Sia Israele che la Palestina “hanno diritto all'autodeterminazione” e “siamo contro il terrorismo e tutto quello che può causare sofferenza” e così come siamo contro a “qualsiasi sentimento antisemita o razzista”, ha spiegato Lofven. L’Europa “senza la sua popolazione ebrea non è Europa” ma “quello che sta avvenendo a Gaza è una tragedia umanitaria” e “dobbiamo fare tutto quello che è possibile per fermare questo dolore” perchè "le guerre portano solo a sofferenza” e per questo “la soluzione dei due Stati che vivono vicini è quello che dobbiamo sostenere” così come “un cessate il fuoco immediato”, ha proseguito il presidente del Pse. Inoltre, “non possiamo permettere alla Russia di vincere perchè sarebbe la vittoria di un despota ai danni un oppresso” e "noi, Ucraina, saremo sempre con te”, ha concludo Lofven.(Res)