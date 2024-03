Energia: oggi ad Algeri il settimo summit del Forum dei Paesi esportatori di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante gli incontri ministeriali di ieri ad Algeri, il segretario generale del Forum, Mohamed Hamel, ha annunciato che la Mauritania si è unita ufficialmente al Gecf e che è stata approvata anche la richiesta di adesione del Senegal. "Siamo onorati e lieti di annunciare l'adesione del Senegal al Gecf, in seguito all'approvazione unanime della sua richiesta", ha detto Hamel in una dichiarazione alla stampa, rilasciata insieme al ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, al termine della riunione ministeriale straordinaria, definita dallo stesso segretario generale del Gecf “fruttuosa e costruttiva". E' salito così a 20 il numero totale di Paesi membri e osservatori del Gecf (Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago, Emirati Arabi Uniti, Venezuela, Mauritania, Senegal, Angola, Azerbaigian, Iraq, Malesia, Mozambico e Perù), che insieme detengono oltre il 72 per cento delle riserve mondiali di gas naturale. (segue) (Res)