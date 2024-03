Energia: oggi ad Algeri il settimo summit del Forum dei Paesi esportatori di gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gecf, il cui vertice di oggi si concluderà con una conferenza stampa, rappresenta il cartello del gas naturale che ricalca le orme dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). Secondo il rapporto “Global Gas Outlook 2050” presentato durante la riunione ministeriale straordinaria del Gecf, la domanda mondiale di gas naturale è destinata a crescere ulteriormente. Come si legge nella relazione, la richiesta aumenterà infatti del 34 per cento, contribuendo per il 26 per cento al mix energetico, rispetto all’attuale 23 per cento. Il rapporto fornisce una panoramica del futuro del gas naturale fino al 2050 e delle tendenze in evoluzione del mercato energetico, con previsioni e analisi essenziali a lungo termine per guidare le decisioni politiche e di investimento. Secondo il documento, "il gas naturale è una fonte energetica versatile, destinata a rimanere indispensabile per i decenni a venire”. Tuttavia, l'amministratore delegato della società energetica algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, ha precisato ieri in una conferenza stampa che il Forum non ha "nessuna intenzione" di intervenire nella regolamentazione dei prezzi. (segue) (Res)