Energia: oggi ad Algeri il settimo summit del Forum dei Paesi esportatori di gas (4)

- Il Gecf ha osservato ieri che “il gas naturale, in quanto partner strategico delle fonti energetiche rinnovabili, è pronto a svolgere un ruolo centrale nel promuovere una transizione energetica equa”. L’uso del gas naturale, in quanto sostanza più pulita, presenta inoltre numerosi vantaggi sotto molteplici aspetti, contribuendo “alla riduzione significativa dell’inquinamento e della deforestazione, migliorando al tempo stesso la qualità dell’aria e svolgendo un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di gas serra”. Non è infatti un caso se il gas naturale costituisce una componente essenziale nella produzione di prodotti petrolchimici e fertilizzanti che garantiscono la sicurezza alimentare. (segue) (Res)