Energia: oggi ad Algeri il settimo summit del Forum dei Paesi esportatori di gas (5)

- L’evento del Forum dei Paesi esportatori di gas si svolge in un momento di forte tensione regionale e internazionale, in particolare a seguito del blocco nel Mar Rosso, provocato dagli attacchi condotti dalle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali in transito nell’area in segno di protesta contro le operazioni militari israeliane a Gaza, avviate dopo l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas nello Stato ebraico il 7 ottobre 2023. I continui attacchi del gruppo yemenita hanno spinto il Qatar a sospendere le forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) attraverso il Mar Rosso, circostanza che rischia di avere gravi ripercussioni in particolare sul mercato europeo. (segue) (Res)