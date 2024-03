Energia: oggi ad Algeri il settimo summit del Forum dei Paesi esportatori di gas (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre che sul piano della sicurezza e della stabilità regionale, gli attacchi degli Houthi avviati a metà novembre 2023 contro petroliere e mercantili legate allo Stato ebraico, ma non solo, e il conseguente blocco nel Mar Rosso, hanno provocato un aumento dei prezzi del petrolio e del gas. A essere maggiormente colpiti dall’escalation sono i Paesi europei e, in particolare, quelli che affacciano sul Mediterraneo. Secondo quanto spiegato all’inizio di febbraio dal presidente dell’Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, gli introiti generati dal transito marittimo lungo il Canale di Suez sono diminuiti del 46 per cento a gennaio scorso rispetto allo stesso periodo del 2023. La diminuzione degli introiti è direttamente proporzionale a quella del transito delle navi. A gennaio 2023 hanno solcato le acque del Canale di Suez 2.155 navi, mentre a gennaio scorso 1.362, con un calo del 36 per cento. Prima dell’escalation militare in quella che è una rotta chiave per il commercio tra l’Asia, il Medio Oriente e l’Europa, il Canale di Suez era attraversato da circa 70 navi al giorno. Oggi quel numero si è quasi dimezzato ed evitare il tratto, per chi transita dall’Europa verso il Medio Oriente, significa rotte più lunghe e costose. (Res)