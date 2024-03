Roma: minorenne accoltellato in via Tiburtina, denunciato 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentato omicidio nei pressi del McDonald di via Tiburtina, a Roma. È successo ieri pomeriggio, quando un minorenne, per cause ancora da accettare, è stato ferito al collo con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, che hanno fermato e denunciato l'aggressore, un ragazzo di 17 anni. La vittima è stata trasportata in codice giallo al policlinico Umberto I. L'arma è stata rinvenuta nei pressi del ristorante ed è stata sequestrata. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile. (Rer)