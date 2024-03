Sicurezza: Polizia, operazione in zone frontiera per contrasto favoreggiamento immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta concludendo una vasta operazione della Polizia di Stato iniziata nei giorni scorsi, coordinata dal Servizio centrale pperativo (Sco), nelle province di Aosta, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine, per il contrasto al fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle zone di cosiddetto retro-valico. Sono in corso - spiega una nota della Polizia di Stato - perquisizioni e controlli nei confronti di soggetti, esercizi commerciali e basi logistiche situati nei luoghi o punti di ritrovo frequentati abitualmente da cittadini stranieri dediti alla commissione sia dei reati connessi all'immigrazione clandestina sia alla cd. criminalità diffusa, con particolare riguardo alle zone cosiddette di frontiera. Le attività sono condotte dal Servizio centrale operativo e dalle Squadre mobili provinciali, con il supporto delle Sisco, dei Reparti prevenzione crimine e di alcune unità di elicotteristi. (segue) (Com)